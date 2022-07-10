حجب موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية في روسيا

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حُجب موقع صحيفة دي فيلت الألمانية في روسيا، بعدما أضيف إلى قائمة المواقع المحظورة من قبل الشرطة الإعلامية "روسكومنادزور"، وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم.وأفادت المصادر ذاتها بأنّ هذا الحجب تمّ بناء على طلب النيابة.وأشار مراسلو وكالة فرانس برس في روسيا، إلى أنّه لم يعد بالإمكان الدخول إلى الموقع عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.ومنذ بداية الهجوم على أوكرانيا، بدأت الصحيفة الألمانية بنشر محتوى باللغة الروسية، في وقت قُمعت معظم وسائل الإعلام المستقلّة في روسيا.ووظّفت الصحيفة أيضاً الصحافية الروسية ماريا أوفسياننيكوفا لبعض الوقت، بعد ظهورها على منصّة إخبارية تلفزيونية موالية للكرملين، وهي تلوّح بلافتة ضدّ الهجوم الروسي على أوكرانيا.