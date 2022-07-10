إقبال خجول على الانتخابات التشريعية والمحلية في الكونغو

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جرت في الكونغو الأحد انتخابات تشريعية ومحليّة تميّزت بإقبال خجول من جانب الناخبين الذين لبّى قسم منهم دعوات للمقاطعة أطلقتها شخصيات معارضة في حين كان قسم آخر مقتنعاً بأنّ الحزب الحاكم سيحتفظ بسيطرته على البرلمان بمجلسيه.وفي المكتب رقم 1 في مدرسة نغاندا إدوار في وسط العاصمة برازافيل أغلق صندوق الاقتراع في الساعة 18:00 (17:00 ت غ) على أقلّ من 100 مقترع من أصل 680 ناخباً، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.وتكرّر المشهد نفسه في مكاتب اقتراع أخرى كان فيها إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم خجولاً.ويهيمن على الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها "حزب العمّال الكونغولي" بزعامة رئيس الجمهورية دنيس ساسو نغيسو (79 عاماً، بينها 38 عاماً في سدّة الرئاسة)، إذ يبلغ عدد نواب هذا الحزب 101 من أصل 151 نائباً.ويخوض الحزب انتخابات الجمعية الوطنية لهذه الدورة بـ127 مرشّحاً، وترجّح استطلاعات الرأي أن يحتفظ بأغلبيته النيابية.وأدلى الناخبون الكونغوليون الأحد أيضاً بأصواتهم لاختيار مستشاريهم المحليّين الذين سيناط بهم انتخاب 72 عضواً يتشكّل منهم مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان.وفي مواجهة الحزب الحاكم، يخوض الانتخابات التشريعية حزب المعارضة الأبرز في البلاد "الاتّحاد الأفريقي للديموقراطية الاجتماعية" بـ45 مرشّحاً، في حين يخوضها "اتّحاد الديموقراطيين الإنسانيين"، حزب المعارض الراحل غي-بريس بارفيه كوليلا، بـ32 مرشحاً.وقرّر معارضون آخرون مقاطعة الانتخابات، من بينهم كليمان مييراسا ووزير المال السابق ماتياس دزون.ووفقاً لمفوضية الانتخابات فإنّ نسبة الإقبال على التصويت وأولى النتائج ستبدأ بالصدور اعتباراً من الثلاثاء.وستجري في موعد لم يحدّد بعد دورة ثانية لحسم نتائج المقاعد التي لن تحسم من الدورة الأولى.