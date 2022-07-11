نواب المعارضة الفرنسية ينددون بوجود "صفقة سرية" بين ماكرون وشركة "أوبر"

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ندد نواب فرنسيون معارضون الأحد بتقارير عن وجود "صفقة سرية" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرًا في حكومة فرنسوا هولاند الإشتراكية وشركة "أوبر" العملاقة للنقل، معتبرين أن ما حصل شكل "سرقة للبلاد".وكشفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة في أحدث تحقيق أجرته مؤسسات إخبارية دولية رائدة إستنادًا إلى ملفات مسربة، وأطلقت عليه تسمية "ملفات أوبر" (UberFiles#) على منصات التواصل الإجتماعي.ويستند تحقيق "ملفات أوبر" إلى الآلاف من وثائق "أوبر" الداخلية أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة "الغارديان" البريطانية، وحصل عليها الإتحاد الدولي للصحافيين الإستقصائيين.ويعمل الإتحاد الدولي للصحافيين الإستقصائيين على هذه القضية مع 42 شريكًا إعلاميًا حول العالم.