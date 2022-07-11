الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني

الإعلان

أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية الإثنين أن عدد سكان العالم يفترض أن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني، متوقعة أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادًا للسكان عام 2023.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إنه "في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للإعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بإلتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها"، بدون أن يذكر حالات ملموسة.وأوضح غوتيريش أنها أيضًا "مناسبة للإحتفاء بتنوعنا وللإعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".