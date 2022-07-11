أخبار دولية
11 تموز 2022 - 03:09
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الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني

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الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني
Lebanon News
أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية الإثنين أن عدد سكان العالم يفترض أن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني، متوقعة أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادًا للسكان عام 2023.
      
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إنه "في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للإعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بإلتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها"، بدون أن يذكر حالات ملموسة.
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وأوضح غوتيريش أنها أيضًا "مناسبة للإحتفاء بتنوعنا وللإعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".
 
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