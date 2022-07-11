أخبار دولية
11 تموز 2022 - 05:38
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المحتجون على الإنقلاب يفضون إعتصامين في الخرطوم

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المحتجون على الإنقلاب يفضون إعتصامين في الخرطوم
Lebanon News
أعلن منظمو الإعتصامات التي انطلقت قبل عشرة أيام في الخرطوم لمطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين الإثنين أنهم فضوا إثنين من إعتصاماتهم الأربعة في العاصمة السودانية. 
     
وفي 30 حزيران الماضي، قتلت قوات الأمن تسعة متظاهرين مناهضين للإنقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش وفق لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية.
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وفي اليوم التالي، وتحت صدمة القمع العنيف، أعلن المحتجون تنظيم إعتصامات مفتوحة وأقاموا أربعة مخيمات: إثنان في وسط الخرطوم وواحد في الضاحية الشمالية الغربية لأم درمان وآخر في الضاحية الشمالية الشرقية للخرطوم شمال.
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