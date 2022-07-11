المحتجون على الإنقلاب يفضون إعتصامين في الخرطوم

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أعلن منظمو الإعتصامات التي انطلقت قبل عشرة أيام في الخرطوم لمطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين الإثنين أنهم فضوا إثنين من إعتصاماتهم الأربعة في العاصمة السودانية.وفي 30 حزيران الماضي، قتلت قوات الأمن تسعة متظاهرين مناهضين للإنقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش وفق لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية.وفي اليوم التالي، وتحت صدمة القمع العنيف، أعلن المحتجون تنظيم إعتصامات مفتوحة وأقاموا أربعة مخيمات: إثنان في وسط الخرطوم وواحد في الضاحية الشمالية الغربية لأم درمان وآخر في الضاحية الشمالية الشرقية للخرطوم شمال.