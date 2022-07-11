غازبروم تخفض إمدادات الغاز إلى إيطاليا

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أعلنت شركة "إيني" الإيطالية بأن "غازبروم" ستخفض إمدادات الغاز بشكل إضافي، مع بدء مجموعة النفط الروسية العملاقة عمليات صيانة دورية لخط انابيب "نورد ستريم 1" تستمر 10 أيام.وقالت "إيني": "أعلنت غازبروم أنها ستزود إيني اليوم بكميات غاز تبلغ 21 مليون متر مكعّب يوميا تقريبا، بينما بلغ المعدل على مدى الأيام الأخيرة الماضية حوالى 32 مليون متر مكعب يوميا".ويصل جزء من إمدادات "غازبروم" من الغاز إلى إيطاليا عبر "خط أنابيب الغاز العابر للنمسا" Trans Austria Gas Pipeline "TAG"، ويصل جزء آخر عبر "نورد ستريم 1" الذي أغلق رسميا جرّاء أعمال صيانة سنوية.وتسري مخاوف من إمكانية امتناع "غازبروم" عن استئناف ضخ الغاز نظرا لتدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.ومن شأن إغلاق طويل الأمد أن يسدد ضربة موجعة لدول الاتحاد الأوروبي، خصوصا ألمانيا، ويعمّق أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار قبيل فصل الشتاء في أوروبا نتيجة عدم ضمان وصول الإمدادات.