أخبار دولية 11 تموز 2022 - 13:59 11/07/2022 13:59:00 بايدن الى تل ابيب والسعودية... ما هي أبرزُ الملفات التي ستكون على الطاولة؟

بايدن الى تل ابيب والسعودية... ما هي أبرزُ الملفات التي ستكون على الطاولة؟

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LBCI News Lebanon

لا تزالُ الفُ وأربعِ مئةِ كلمةٍ تقريبًا التي كتبَها الرئيسُ الاميركيّ جو بايدن في صحيفة Washington post الاميركية، الشغلَ الشاغل لبعضِ المراقبين... الإعلان

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