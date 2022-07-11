أخبار دولية
11 تموز 2022 - 13:59
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بايدن الى تل ابيب والسعودية... ما هي أبرزُ الملفات التي ستكون على الطاولة؟

بايدن الى تل ابيب والسعودية... ما هي أبرزُ الملفات التي ستكون على الطاولة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرائيل, السعودية,جو بايدن,بايدن الى تل ابيب والسعودية... ما هي أبرزُ الملفات التي ستكون على الطاولة؟
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Lebanon News
لا تزالُ الفُ وأربعِ مئةِ كلمةٍ تقريبًا التي كتبَها الرئيسُ الاميركيّ جو بايدن في صحيفة Washington post  الاميركية، الشغلَ الشاغل لبعضِ المراقبين...
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