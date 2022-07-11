أرمينيا وتركيا تشددان على أهمية "تطبيع" العلاقات

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تعهد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين في اتصال هاتفي قلما يحدث مواصلة عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات التجارية والدبلوماسية بين العدوين السابقين.وأصدر الجانبان بيانا مشتركا ذكر أن رئيس الوزراء الأرميني والرئيس التركي "شددا على أهمية العملية الثنائية المتمثلة بتطبيع العلاقات بين البلدين".وجاء الاتصال الهاتفي في أعقاب تحقيق أنقرة ويريفان في الأول من تموز اختراقا في المحادثات في فيينا حيث اتفق دبلوماسيون من البلدين على فتح الحدود البرية المشتركة بينهما أمام مواطني دول ثالثة والبدء بتسيير رحلات شحن مباشرة.وجاء في البيان أن "الزعيمين عبرا عن الأمل في تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الأول من تموز في أقرب وقت".