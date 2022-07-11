أخبار دولية
11 تموز 2022 - 14:49
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بايدن: الأسلحة حولت الأحياء الأميركية "ميادين قتل"

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بايدن: الأسلحة حولت الأحياء الأميركية &quot;ميادين قتل&quot;
Lebanon News
رأى الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين إن انتشار الاسلحة حوّل المجتمعات الأميركية "ميادين قتل" متعهدا إعادة فرض حظر على الأسلحة الهجومية.

وفي مراسم في البيت الأبيض بمناسبة توقيع قانون جديد بشأن ضبط الأسلحة في 25 حزيران، قال بايدن إن ذلك هو أول تقدم مهم في ثلاثين عاما، لكنه غير كاف لوقف العنف المرتبط بحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة. وقال: "الأمر استغرق وقتا طويلا، مع كثير من إراقة الدماء والمذابح".
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أضاف: "في السنوات العديدة الماضية، حولوا مدارسنا وأماكن العبادة وأماكن العمل والمتاجر ومهرجانات الموسيقى والنوادي الليلية والعديد من الأماكن اليومية، ميادين قتل".
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