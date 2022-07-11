الاتحاد الاوروبي يستعد لمواجهة موجات هجرة جديدة بسبب أزمة الغذاء

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حذرت مديرة وكالة مراقبة حدود الاتحاد الاوروبي (فرونتكس) من أن على الاتحاد الاوروبي الاستعداد لموجات جديدة من اللاجئين سببها أزمة الغذاء التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.وأشارت آيا كلنايا إلى أن الاتحاد الاوروبي كان "مستعداً بشكل جيد للاجئين القادمين من أوكرانيا".وقالت للصحافيين لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في براغ: "في الوقت نفسه، علينا الاستعداد أيضاً للاجئين الوافدين من مناطق أخرى بسبب انعدام الأمن الغذائي". واضافت "تعرفون أنه ليس بالإمكان نقل القمح من أوكرانيا. وسيؤدي ذلك إلى موجات من الهجرة. نحن نتحضّر للأمر".