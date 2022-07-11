تعليق شركة تويتر على انسحاب ماسك...

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LBCI News Lebanon

اعتبرت شركة تويتر في كتاب أرسلته إلى إيلون ماسك الإثنين أنّ انسحاب الملياردير من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصّة التواصل الاجتماعي هو قرار "لاغ وغير مبرّر"، مؤكّدة أنّها التزمت من جانبها بكلّ ما نصّ عليه الاتّفاق المبرم بين الطرفين في نيسان.



وفي حين يتّهم ماسك تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتّفاق، ولا سيّما بعدم تزويده بكلّ البيانات المتعلّقة بالحسابات المزيّفة على المنصّة، قالت شركة تويتر في خطاب رسمي أرسلته إلى ماسك وممثّليه ونشره الموقع الإلكتروني لسلطة أسواق المال الأميركية إنّها، وبناء على ما تقدّم، تطالب مالك شركتي تسلا وسبايس إكس بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.