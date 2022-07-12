قائد المجلس العسكري البورمي يزور موسكو

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زار قائد المجلس العسكري في بورما مين أونع هلاينغ موسكو الثلاثاء، وفق ما أعلنت وسائل إعلام روسية، في وقت تعهّدت الولايات المتحدة الضغط على نظامه العسكري على خلفية انقلاب العام 2021.وأفادت السفارة الروسية في بورما وكالة "إنترفاكس" الإخبارية أن هلاينغ يقوم بزيارة "خاصة" إلى موسكو.وقالت: "ينوي المشاركة في افتتاح مركز ثقافي بورمي".وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن قائد المجلس العسكري سيلتقي أيضا مسؤولين من وكالتي الفضاء والطاقة النووية في موسكو.ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد يومين على تعهّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مواصلة الضغط على المجلس العسكري البورمي، وذلك خلال لقاء جمعه بناشطين مدافعين عن الديموقراطية أثناء زيارة أجراها إلى تايلاند المجاورة.واعتقلت السلطات العسكرية البرومية آلاف المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية منذ استيلائها على السلطة اثر انقلاب في شباط/فبراير العام الماضي.