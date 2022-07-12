أخبار دولية
12 تموز 2022 - 14:52
12/07/2022 14:52:00
للبنان ثروة من نوع آخر.. ابناؤه يرفعون اسمه في الخارج
للبنان ثروة من نوع آخر.. ابناؤه يرفعون اسمه في الخارج
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من هذه المدرسة في فرنسا، وبين مئات التلامذة الذين تخرجوا بدفعة العام 2022، رفع توماس ابي نصر اللبناني إسم بلده بالعالي.
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