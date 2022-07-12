للبنان ثروة من نوع آخر.. ابناؤه يرفعون اسمه في الخارج

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LBCI News Lebanon

من هذه المدرسة في فرنسا، وبين مئات التلامذة الذين تخرجوا بدفعة العام 2022، رفع توماس ابي نصر اللبناني إسم بلده بالعالي.