أخبار دولية
12 تموز 2022 - 13:41
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انهيار تاريخي لليورو

قيمة اليورو باتت تعادل دولارا واحدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدولار,اليورو ,قيمة اليورو باتت تعادل دولارا واحدا
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Lebanon News
انهيار تاريخي تشهده عملة اليورو وتراجعت الثلاثاء لتتعادل مع الدولار وتسجل قيمتها دولارا واحدا وهو مستوى لم يُسجّل من1 عشرين عاما تحديدا منذ كانون الاول 2002.
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