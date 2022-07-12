أخبار دولية
12 تموز 2022 - 13:41
12/07/2022 13:41:00
انهيار تاريخي لليورو
قيمة اليورو باتت تعادل دولارا واحدا
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LBCI News Lebanon
انهيار تاريخي تشهده عملة اليورو وتراجعت الثلاثاء لتتعادل مع الدولار وتسجل قيمتها دولارا واحدا وهو مستوى لم يُسجّل من1 عشرين عاما تحديدا منذ كانون الاول 2002.
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