إسرائيل تأمل أن تشكل جولة بايدن إشارة انطلاق للعلاقات مع السعودية

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أعربت إسرائيل عن أملها بأن تشكل جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الشرق أوسطية إشارة انطلاق للعلاقات الدبلوماسية بين الدولة العبرية والسعودية، وفق ما صرّح الثلاثاء مسؤول إسرائيلي رفيع.ويصل الرئيس الأميركي الأربعاء إلى القدس حيث سيجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين قبل أن يتوجّه إلى السعودية التي لا تعترف بالدولة العبرية.واعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع في تصريح للصحافيين طالبا عدم كشف هويته أن زيارة بايدن إلى إسرائيل وسفره منها في رحلة مباشرة إلى السعودية يعكسان ديناميكية التطورات التي شهدتها الأشهر الأخيرة.وأمل بأن تكون الخطوات التي نتّخذها الآن البداية، ونحن نعمل على أن تكون بداية عملية التطبيع.وفي العام 2020 وقّعت إسرائيل بدعم أميركي اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين والمغرب.وفي كانون الثاني 2021 وافقت الحكومة الانتقالية في السودان على تطبيع العلاقات لكن من دون توقيع اتفاق.وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقات سلام مع مصر في العام 1979 ومع الأردن في العام 1994.وفي فترة توقيع الاتفاقات الأخيرة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء حينها بنيامين نتانياهو زار السعودية وأجرى سرا محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الرد على سؤال حول محادثات إسرائيلية-سعودية.