الالاف يحتجون في بنما رغم خفض أسعار الوقود والسلع الغذائية

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نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع بنما مجددا لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التضخم والفساد.وكان مئات المتظاهرين قد خرجوا إلى الشارع الإثنين، ما دفع بالرئيس لورنتينو كورتيز للإعلان عن خفض أسعار البنزين للعربات الخاصة إلى 3,95 دولار للغالون، اعتبارا من 15 تموز، أي بنسبة 24 بالمئة عن الأسعار في نهاية حزيران، وهو إجراء يستفيد منه النقل العام منذ أيار.كما أعلن بأن حكومته ستصدر مرسوما يقضي بتجميد أسعار عشرات السلع الأساسية.وإضافة إلى تظاهرات العاصمة خرجت تظاهرات في كافة أنحاء البلاد رغم إعلان الرئيس عن تلك الإجراءات. وتقول العديد من النقابات إن التظاهرات ستتواصل إلى حين خفض أسعار البنزين دون ثلاثة دولارات للغالون.وارتفعت أسعار الوقود في بنما بنسبة 47 بالمئة بين كانون الثاني وتموز.