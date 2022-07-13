أخبار دولية
13 تموز 2022 - 00:50
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باريس: أمام طهران "بضعة أسابيع" فقط لإحياء الاتفاق النووي

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باريس: أمام طهران &quot;بضعة أسابيع&quot; فقط لإحياء الاتفاق النووي
Lebanon News
حذّرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا من أنّ الوقت ينفد من إيران لإحياء الاتفاق المتعلّق ببرنامجها النووي، مشدّدة على أنّ "نافذة الفرصة" المفتوحة لإنقاذ هذا الاتفاق ستغلق في غضون "بضعة أسابيع". 

وقالت كولونا أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "لقد برهنّا عن قدر كبير جدّاً من الصبر، لكنّ الوضع الراهن لا يُحتمل، لأنّ إيران تعتمد منذ أشهر موقفاً تسويفياً".
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وأضافت "ما زالت هناك أمام إيران نافذة فرصة ومجال مفتوح لكي تقرّر أخيراً قبول الاتفاق الذي ساعدت في بنائه، لكنّ الوقت ينفد". وشدّدت الوزيرة الفرنسية على أنّ "الوقت ينفد، على طهران أن تدرك ذلك".

وأضافت أنّ "نافذة الفرصة ستغلق في غضون بضعة أسابيع. لن يكون هناك اتفاق أفضل من ذلك المطروح حالياً على الطاولة".

وأتى تحذير الوزيرة الفرنسية بُعيد تأكيد طهران أنّ السياسة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تتعارض" مع رغبته المعلنة بإحياء الاتفاق النووي.
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