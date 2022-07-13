أخبار دولية
13 تموز 2022 - 08:09
13/07/2022 08:09:00
حدث تاريخي... نشر أهمّ صور للكون والفضاء
حدث تاريخي... نشر أهمّ صور للكون والفضاء
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LBCI News Lebanon
لعلّها أهمّ صور ٍ للكون تنشرها وكالة الفضاء الأميركية ناسا، وهي الصور الأعمق للكون بالألوان على الإطلاق.
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