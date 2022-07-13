حدث تاريخي... نشر أهمّ صور للكون والفضاء

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LBCI News Lebanon

لعلّها أهمّ صور ٍ للكون تنشرها وكالة الفضاء الأميركية ناسا، وهي الصور الأعمق للكون بالألوان على الإطلاق.