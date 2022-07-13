أخبار دولية
13 تموز 2022 - 08:09
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حدث تاريخي... نشر أهمّ صور للكون والفضاء

حدث تاريخي... نشر أهمّ صور للكون والفضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار فضاء,كون,حدث تاريخي... نشر أهمّ صور للكون والفضاء
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Lebanon News
لعلّها أهمّ صور ٍ للكون تنشرها وكالة الفضاء الأميركية ناسا، وهي الصور الأعمق للكون بالألوان على الإطلاق.
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