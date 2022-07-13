اسبانيا تتوقّع تسجيل 44 درجة مئوية في ظلّ موجة الحرّ المستمرّة في أوروبا الغربية

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وُضعت جميع أنحاء اسبانيا تقريبًا في حالة تأهب اليوم، بسبب موجة حرّ تضرب أوروبا الغربية، فيما يُتوقّع تسجيل نحو 44 درجة مئوية في البلاد بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية الاسبانية.وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الاسبانية من أن موجة الحرّ، التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي والمستمرّة حتى الأحد على الأقلّ، ستُترجم بدرجات حرارة "خانقة" في كامل أراضي اسبانيا، خصوصًا في مناطق الأندلس (جنوب) وإكستريمادورا (جنوب غرب) وغاليسيا (شمال غرب) حيث حالة التأهب قصوى.وباستثناء أرخبيل الكناري، وُضعت كل المناطق الإسبانية الأخرى في حالة تأهب بدرجات منخفضة أكثر.وسُجلّت بعد ظهر الثلاثاء، 43,9 درجة مئوية في ميريدا في إكستريمادورا قرب الحدود مع البرتغال، على أن تُكسر درجة الحرارة القياسية هذه اليوم، بحسب تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية الاسبانية التي تتوقع تسجيل 44 مئوية في باداخوز (إكستريمادورا) وقرطبة (الأندلس).لكن لا يُتوقّع أن تتخطى درجات الحرارة الدرجة القياسية في تاريخ اسبانيا والتي سُجلت في آب 2021 (47,4 مئوية في مونتورو قرب قرطبة).وتُحذّر خدمات الوقاية وإطفاء حرائق الغابات من خطر "شديد" من اندلاع حرائق في جميع أنحاء البلاد، بسبب موجة الحرّ وقلة المتساقطات في شبه الجزيرة الايبيرية منذ مطلع العام.واجتاحت النيران ما لا يقلّ عن 3500 هكتار في منطقة جبلية بين منطقتيْ إكستريمادورا وقشتالة وليون، قرب البرتغال. ولفتت السلطات المحلية إلى أن فرق الإطفاء التي عملت طوال الليل على إخماد الحريق، تمكّنت من "السيطرة" عليه.وفي شمال غرب مدريد، تمّ إجلاء نحو 500 شخص موقتًا بسبب حريق آخر من المتوقّع أن تتم السيطرة عليه، بحسب خدمات الطوارئ في المنطقة.