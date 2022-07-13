واشنطن تتهم موسكو بـ"ترحيل" أوكرانيين قسرا إلى روسيا

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اتّهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا الأربعاء بإجبار ما يصل إلى 1,6 مليون أوكراني على المغادرة إلى روسيا، متّهما موسكو بتنفيذ عملية إجرامية متعمّدة لإخلاء بعض أجزاء أوكرانيا من سكانها.وقال بلينكن في بيان قبل يوم من "مؤتمر المحاسبة بشأن أوكرانيا" الذي ينعقد في لاهاي للنظر في جرائم حرب يحتمل بأنها ارتُكبت في أوكرانيا، إن موسكو تجري عملية "غربلة" لنقل الأوكرانيين من مناطق الشرق والجنوب المحتلة إلى داخل الأراضي الروسية.وقال بلينكن إن "عملية النقل والترحيل غير القانونية لأشخاص محميين تمثل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وتعد جريمة حرب".وأشار إلى أن التقديرات الواردة من مصادر عدة بما فيها الحكومة الروسية تكشف بأن ما بين 900 ألف و1,6 مليون مواطن أوكراني نقلوا من منازلهم إلى روسيا، بما في ذلك إلى مناطق معزولة في أقصى الشرق الروسي.ويشمل الرقم حوالى 260 ألف طفل يفصل بعضهم عمدا عن ذويهم ليتم تبنيهم من عائلات في روسيا، بحسب بلينكن.ولفت إلى أنه تم التخطيط لبرنامج الغربلة مسبقا على ما يبدو، علما بأنه مماثل لعمليات قامت بها روسيا في حروب أخرى من بينها حرب الشيشان.وقال إن "عمليات الغربلة التي يقوم بها الرئيس (فلاديمير) بوتين تؤدي إلى فصل العائلات ومصادرة جوازات السفر الأوكرانية وإصدار جوازات روسية في محاولة واضحة لتغيير التركيبة السكانية في أجزاء من أوكرانيا".وشدد بلينكن على أن محاسبة روسيا أمر "لا بد منه".وأفاد "لذلك ندعم جهود الأوكرانيين والسلطات الدولية في جمع وتوثيق والمحافظة على الأدلة على الفظاعات".