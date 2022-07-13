أخبار دولية
13 تموز 2022 - 13:58
Back

الرئيس الإماراتي يؤكد أن بلاده "مزود موثوق" للطاقة

الرئيس الإماراتي يؤكد أن بلاده "مزود موثوق" للطاقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطاقة,الرئيس الإماراتي,الرئيس الإماراتي يؤكد أن بلاده "مزود موثوق" للطاقة
episodes
الرئيس الإماراتي يؤكد أن بلاده &quot;مزود موثوق&quot; للطاقة
Lebanon News
أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء في أول خطاب متلفز منذ توليه منصبه في أيار الماضي أن الدولة الخليجية باقية كمزود "موثوق" للطاقة، فيما تواجه الأسواق إرتفاعًا في الأسعار وتقلبات.
     
وجاء خطاب الشيخ محمد قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية هذا الأسبوع سيحض خلالها قادة الخليج على ضخ المزيد من الخام في مواجهة الأسعار المرتفعة.
الإعلان
    
وقال الشيخ محمد في الخطاب: "نحن مستمرون في ترسيخ مكانة الدولة مزودًا موثوقًا للطاقة وداعمًا لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الإقتصادي العالمي".
الإعلان
إقرأ أيضاً