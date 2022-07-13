الرئيس الإماراتي يؤكد أن بلاده "مزود موثوق" للطاقة

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أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء في أول خطاب متلفز منذ توليه منصبه في أيار الماضي أن الدولة الخليجية باقية كمزود "موثوق" للطاقة، فيما تواجه الأسواق إرتفاعًا في الأسعار وتقلبات.وجاء خطاب الشيخ محمد قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية هذا الأسبوع سيحض خلالها قادة الخليج على ضخ المزيد من الخام في مواجهة الأسعار المرتفعة.وقال الشيخ محمد في الخطاب: "نحن مستمرون في ترسيخ مكانة الدولة مزودًا موثوقًا للطاقة وداعمًا لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الإقتصادي العالمي".