الإتحاد الأوروبي: على ليتوانيا السماح بمرور السلع إلى كالينينغراد بالقطار

الإعلان

أكد الإتحاد الأوروبي الأربعاء بأن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، من روسيا إلى جيب كالينينغراد عبر أراضيها باستخدام سكك الحديد.وبينما لا يسمح بعبورها عبر الطرقات، جاء في التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة الإتحاد الأوروبي بأنه لا يوجد حظر من هذا النوع بالنسبة للنقل عبر سكك الحديد من روسيا إلى كالينينغراد وبأنها لا يمكن أن تكون عرضة لحظر تام.وهددت روسيا باتخاذ إجراءات إنتقامية ضد الدولة المطلة على بحر البلطيق بعدما فرضت فيلنيوس قيودًا مشددة على مرور البضائع عبر أراضيها خصوصًا بالقطارات، مشيرة إلى أن الخطوة ليست إلا تطبيقا لعقوبات الإتحاد الأوروبي.