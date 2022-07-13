أخبار دولية
13 تموز 2022 - 23:33
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جريحان في تحطم مروحية يونانية لإطفاء الحرائق في بحر إيجه

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جريحان في تحطم مروحية يونانية لإطفاء الحرائق في بحر إيجه
Lebanon News
سلطات اليونانية أنّ مروحية لإطفاء الحرائق كانت تشارك في إخماد حريق في جزيرة ساموس تحطّمت الأربعاء في بحر إيجه ممّا أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقمها بجروح خطرة في حين انتُشل الاثنان الباقيان سالمين.
 
     
وقال خفر السواحل اليونانية في بيان إنّه "تمّ انتشال كلّ أفراد الطاقم" الأربعة، مشيراً إلى أنّ "اثنين منهم سالمان والاثنين الباقيين فاقدا الوعي".
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وأوضح خفر السواحل أنّ قائد المروحية وهو روماني الجنسية كان أول من تمّ إنقاذه وقد خرج من البحر عصر الأربعاء سالماً.
 
     
ولاحقاً تمّ انتشال فردين آخرين من أفراد الطاقم، أحدهما روماني والثاني مولدافي، وقد عثر على كليهما فاقدي الوعي، ونقلا إلى المستشفى وهما بحالة "حرجة".
 
     
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