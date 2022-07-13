جريحان في تحطم مروحية يونانية لإطفاء الحرائق في بحر إيجه

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سلطات اليونانية أنّ مروحية لإطفاء الحرائق كانت تشارك في إخماد حريق في جزيرة ساموس تحطّمت الأربعاء في بحر إيجه ممّا أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقمها بجروح خطرة في حين انتُشل الاثنان الباقيان سالمين.وقال خفر السواحل اليونانية في بيان إنّه "تمّ انتشال كلّ أفراد الطاقم" الأربعة، مشيراً إلى أنّ "اثنين منهم سالمان والاثنين الباقيين فاقدا الوعي".وأوضح خفر السواحل أنّ قائد المروحية وهو روماني الجنسية كان أول من تمّ إنقاذه وقد خرج من البحر عصر الأربعاء سالماً.ولاحقاً تمّ انتشال فردين آخرين من أفراد الطاقم، أحدهما روماني والثاني مولدافي، وقد عثر على كليهما فاقدي الوعي، ونقلا إلى المستشفى وهما بحالة "حرجة".