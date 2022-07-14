بيان مشترك بين الولايات المتحدة واسرائيل: العمل مع الشركاء لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار

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أكدت كل من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على أواصر العلاقة غير القابلة للكسر بين البلدين والالتزام الدائم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وذلك في إعلان مشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بينهما إثر اجتماع قادة كل من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.كما أكدتا أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقوم على أساس متين من القيم والمصالح المشتركة والصداقة الحقيقية، وأن من بين القيم المشتركة بين الدولتين هو الالتزام الثابت بالديمقراطية وسيادة القانون ودعوة " تيكون أولام" لإصلاح العالم.وأعرب القادة عن تقديرهم لرئيس الوزراء السابق بينيت الذي قاد أكثر الحكومات تنوعا في تاريخ إسرائيل والذي استمرت هذه الشراكة الاستثنائية في النمو تحت قيادته.وتماشياً مع العلاقة الأمنية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل والالتزام الأميركي الراسخ بأمن إسرائيل، ولا سيما الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، كرّرت الولايات المتحدة التزامها الثابت بالحفاظ على قدرة إسرائيل وتعزيزها لردع أعدائها والدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات، مؤكدة أن هذه الالتزامات مقدسة من الحزبين وأنها ليست التزامات أخلاقية فحسب، بل أيضًا التزامات استراتيجية ذات أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة نفسها.وأكدت الولايات المتحدة أن جزءًا لا يتجزأ من هذا التعهد هو الالتزام بعدم السماح مطلقًا لإيران بامتلاك سلاح نووي وأنها مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لضمان هذه النتيجة، مشددة على التزامها بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء كانت بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.وأشارت الولايات المتحدة وإسرائيل في بيان إلى أنه لا يوجد شيء يعكس بشكل افصل الدعم الثابت للولايات المتحدة لأمن إسرائيل أكثر من مذكرات التفاهم غير المسبوقة بشأن المساعدة الأمنية التي وقعتها الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدى العقود الماضية وأن هذه الترتيبات تظهر في الكلام والفعل وتعتبر الولايات المتحدة أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح الولايات المتحدة وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.