الرئيس الإماراتي يزور فرنسا الأسبوع المقبل في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه

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يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرنسا الاسبوع المقبل لبحث قضايا الطاقة والعلاقات الثنائية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ أن تولى منصبه في أيار الماضي.وأفادت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية بأنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيستقبل نظيره الإماراتي في قصر الايليزيه في باريس يوم الاثنين.وأوضحت أنّ الهدف من الزيارة بحث "آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خصوصا في مجالات طاقة في المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء".كما سيناقش الجانبان "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا للوكالة.وكان الرئيس الإماراتي قد قال الأربعاء في أول خطاب متلفز منذ توليه منصبه، إنّ الدولة الخليجية باقية كمزود "موثوق" للطاقة، فيما تواجه الأسواق ارتفاعا في الأسعار وتقلبات.وجاء خطاب الشيخ محمد قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية هذا الاسبوع، سيحضّ خلالها قادة الخليج على ضخ المزيد من الخام في مواجهة الأسعار المرتفعة.والشهر الماضي، قالت باريس انها تجري "محادثات" مع الإمارات لإيجاد بدائل عن النفط الروسي الذي فُرض عليه حظر أوروبي.لكن الإمارات أكّدت في وقت لاحق أنّ انتاجها النفطي قريب من الحد الأقصى المخصص لها ضمن مجموعة "اوبك بلاس" مع روسيا، مجددة التزامها بهذا الاتفاق.