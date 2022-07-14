من اسرائيل... بايدن ذكّر بالنفوذ الاميركي في المنطقة

زيارة بايدن إلى المنطقة يبقى الحدث الاهم

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LBCI News Lebanon

من فندق "ولدورف استوريا" في القدس، خطٌ أحمر رسمه كل من الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد تحت عنوان: "الحفاظ على تفوق اسرائيل العسكري ومنع امتلاك إيران سلاحا نوويا".