أخبار دولية
14 تموز 2022 - 13:37
14/07/2022 13:37:00
من اسرائيل... بايدن ذكّر بالنفوذ الاميركي في المنطقة
زيارة بايدن إلى المنطقة يبقى الحدث الاهم
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LBCI News Lebanon
من فندق "ولدورف استوريا" في القدس، خطٌ أحمر رسمه كل من الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد تحت عنوان: "الحفاظ على تفوق اسرائيل العسكري ومنع امتلاك إيران سلاحا نوويا".
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