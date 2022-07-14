أخبار دولية
14 تموز 2022 - 13:39
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لماذا اسرائيل تخشى ايران؟

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Lebanon News
هذه المشاهد من توقيعٍ إيراني... 

هي طائرات مسيّرة أي من دون طيّار... ومن صُنعِ إيران...  

كل هذا الخوف جعلَ اسرائيل تتزود بأحدث التقنيات لاسقاط المُسيرات.
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