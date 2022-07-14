أخبار دولية
14 تموز 2022 - 13:39
14/07/2022 13:39:00
لماذا اسرائيل تخشى ايران؟
اسرائيل تعرض امام بايدن إنجازاتها الدفاعية الجديدة
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LBCI News Lebanon
هذه المشاهد من توقيعٍ إيراني...
هي طائرات مسيّرة أي من دون طيّار... ومن صُنعِ إيران...
كل هذا الخوف جعلَ اسرائيل تتزود بأحدث التقنيات لاسقاط المُسيرات.
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