لماذا اسرائيل تخشى ايران؟

اسرائيل تعرض امام بايدن إنجازاتها الدفاعية الجديدة

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LBCI News Lebanon

هذه المشاهد من توقيعٍ إيراني...



هي طائرات مسيّرة أي من دون طيّار... ومن صُنعِ إيران...



كل هذا الخوف جعلَ اسرائيل تتزود بأحدث التقنيات لاسقاط المُسيرات.