أخبار دولية
14 تموز 2022 - 16:56
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كييف تحض على مراقبة شحنات الأسلحة الغربية التي تتسلمها وسط مخاوف من التهريب

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كييف تحض على مراقبة شحنات الأسلحة الغربية التي تتسلمها وسط مخاوف من التهريب
Lebanon News
دعا مساعد للرئيس الأوكراني الخميس المشرعين إلى تشكيل لجنة مراقبة تشرف على الأسلحة التي تتسلمها أوكرانيا من حلفائها الغربيين للمساعدة في صد الغزو الروسي. 
     
ويأتي هذا الإقتراح بعد أن أثارت بروكسل مخاوف بشأن تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى عصابات الجريمة المنظمة في أوروبا.
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وقال مدير الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام: "البرلمان كسلطة تشريعية يجب أن يشارك في مراقبة مساعدات الحلفاء الدفاعية. هدفنا أن نكون على أكبر قدر من الشفافية في ظل قانون الطوارئ".
 
وأضاف أن "كل الأسلحة التي قدمها الغرب مسجلة وجرى إرسالها إلى الجبهة".
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