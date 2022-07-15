قبول استقالة الرئيس السريلانكي

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أعلن رئيس البرلمان السريلانكي قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج على أثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.وقال ماهيندا يابا أبيواردانا للصحافيين إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني"، وأضاف "قبلت الاستقالة".وكان الرئيس السريلانكي قد أرسل خطاب استقالته من سنغافورة الخميس.وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله، تلقائيا رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.ولفت أبيواردانا للصحافيين في مقر إقامته إلى أن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع السبت، آملا أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام.وتمنى رئيس البرلمان تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية.