السعودية تفتح أجوائها "لكل الناقلات الجوية"

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أعلنت السعوديّة فتح أجوائها "لكل الناقلات الجوّية"، في بادرة حسن نيّة واضحة تجاه إسرائيل، قبيل ساعات على وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة اليوم.وسارع بايدن إلى الإشادة بهذا القرار، واصفًا إيّاه بأنّه "تاريخي".وأوضحت هيئة الطيران المدني السعوديّة في بيان على تويتر، أنّها قرّرت "فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوّية" التي تستوفي متطلّبات عبور أجواء البلاد.ويرفع هذا الإعلان فعليًا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها.وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أنّ هذا القرار جاء استكمالًا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصّة عالميّة تربط القارّات الثلاث، وتعزيزًا للربط الجوّي الدولي.ورحّب الرئيس الأميركي بـ"القرار التاريخي" المتمثّل بفتح المجال الجوّي السعودي أمام "جميع الناقلات الجوّية".