روسيا تؤكد أنها استهدفت اجتماعا لقيادة سلاح الجو الأوكراني في فينيتسيا

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اعلن الجيش الروسي الجمعة إنه استهدف اجتماعا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا وهي مدينة في وسط أوكرانيا بعيدة عن الخطوط الأمامية، الخميس في قصف أدى إلى سقوط قتلى وندد به المجتمع الدولي.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن صواريخ كاليبر أطلقت من البحر أصابت "منزل الضباط" في هذه المدينة حيث كان يعقد اجتماع "لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلين عن موردي أسلحة أجانب". واضافت "بفعل هذه الضربة تم القضاء على المشاركين في الاجتماع".وبحسب الجيش الأوكراني، أصابت الصواريخ مرآبا للسيارات ومبنى تجاريا في وسط المدينة يضم مكاتب ومتاجر صغيرة. وقُتل 23 شخصًا على الأقل.