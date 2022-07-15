أخبار دولية
15 تموز 2022 - 08:04
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بايدن: الفلسطينيون بحاجة إلى "أفق سياسي" لتحقيق السلام

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بايدن: الفلسطينيون بحاجة إلى &quot;أفق سياسي&quot; لتحقيق السلام
Lebanon News
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في الضفة الغربية المحتلة أن الفلسطينيين يحتاجون إلى مسار سياسي نحو السلام مع إسرائيل، حتى لو بدا حل الدولتين بعيداً. 

وقال بايدن إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم "يجب أن يكون هناك أفق سياسي يمكن أن يراه الشعب الفلسطيني بالفعل أو يشعر به على الأقل. لا يمكننا أن نسمح لليأس بسرقة المستقبل".
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من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان فرصة حل الدولتين على حدود 1967 "قد تكون متاحة".
 
وعبّر عباس عن إحباط فلسطيني بشأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ خمسة عقود. 
    
وقال إن الفلسطينيين "يتطلعون" إلى الجهود الأميركية "لوقف المستوطنات وعنف المستوطنين" وإنهاء "طرد الفلسطينيين من أراضيهم". 

واضاف "مفتاح السلام يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين".
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