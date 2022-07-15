بايدن: الفلسطينيون بحاجة إلى "أفق سياسي" لتحقيق السلام

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في الضفة الغربية المحتلة أن الفلسطينيين يحتاجون إلى مسار سياسي نحو السلام مع إسرائيل، حتى لو بدا حل الدولتين بعيداً.وقال بايدن إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم "يجب أن يكون هناك أفق سياسي يمكن أن يراه الشعب الفلسطيني بالفعل أو يشعر به على الأقل. لا يمكننا أن نسمح لليأس بسرقة المستقبل".من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان فرصة حل الدولتين على حدود 1967 "قد تكون متاحة".