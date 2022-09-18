آلاف من أفراد مجتمع الميم يتظاهرون في بلغراد رغم حظر مسيرتهم

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تظاهر آلاف من أفراد مجتمع الميم في بلغراد تحت حماية مشددة من الشرطة رغم حظر "مسيرة فخر المثليين الأوروبية" من جانب السلطات.وكانت وزارة الداخلية الصربية قد حظرت المسيرة الثلاثاء، متذرعة بمخاوف أمنية بعدما هددت جماعات اليمين المتطرف بتنظيم احتجاجات مناهضة.رغم ذلك، تمكن المتظاهرون من قطع بضع مئات من الأمتار، السبت تحت المطر، بين المجلس الدستوري ومتنزه قريب، وهي مسيرة أقصر بكثير من مسيرة الفخر التي جرى التخطيط لها في بادئ الأمر.وانتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة وصدت مجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين الذين لوحوا بصلبان وبشعارات دينية ، وفقًا لمراسلي وكالة فرانس برس.وفقًا لتلفزيون N1، دارت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين الذين القوا قنابل دخانية على عناصر الامن. ولحقت أضرار بعدد من عربات الشرطة.وأعلنت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش اعتقال 64 شخصا وإصابة 10 من عناصر الشرطة السبت، مؤكدة أنها "فخورة" بأن اليوم انتهى "دون وقوع حوادث خطيرة".يُذكر أن زواج المثليين غير قانوني في صربيا.