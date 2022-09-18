حزب الرئيس الفرنسي ماكرون يغير اسمه ليصبح حزب "النهضة"

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غيّر حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" اسمه رسميا السبت ليصبح حزب "النهضة".واجتمع النشطاء السبت في كاروسيل اللوفر في باريس، على بعد أمتار قليلة من الهرم حيث احتفل أصغر رئيس للجمهورية الخامسة بأول فوز له في عام 2017.وحذر ماكرون، الذي بات الرئيس الفخري لـ"النهضة"، من أنه بدون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون.وأنشئ الحزب قبل عام واحد من وصول ماكرون الى الإليزيه في 2017 وشكّل أداة لإعادة انتخابه في 2022.ويعيد الحزب تشكيل نفسه بينما لن يتمكن مؤسسه من السعي للحصول على فترة رئاسية ثالثة في العام 2027.