هل فعلاً إختنقت مهسا أميني بملابسها على مذبح شرطة الأخلاق الإيرانية؟

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LBCI News Lebanon

هل فعلاً اختنقت مهسا اميني بملابسها على مذبح شرطة الاخلاق الايرانية؟



مهسا أميني ابنة الإثنين وعشرين عاماً دفعت حياتها ثمنًا لعدم مطابقة ملابسها للقواعد الصارمة التي وضعتها الحكومة الإيرانية لملابس النساء في البلاد.