بيلوسي تدين من يريفان هجمات أذربيجان الأخيرة غير المشروعة على أرمينيا

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إستنكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد من يريفان الهجمات الأخيرة غير المشروعة التي تشنها أذربيجان على أرمينيا حيث تجري زيارة، وذلك إثر مواجهات حدودية سجلت هذا الأسبوع بين باكو ويريفان.وأكدت بيلوسي في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الأرمنية ندين بشدة هذه الهجمات بإسم الكونغرس الأميركي متهمة أذربيجان بأنها الجهة التي أشعلت شرارة الإشتباكات الأخيرة التي تهدد وفق بيلوسي إحتمال التوصل إلى إتفاق سلام إذا لزم الأمر.وأضافت أن أرمينيا لديها أهمية خاصة بالنسبة إلينا بسبب التركيز الذي أولي للجانب الأمني بعد الهجمات غير المشروعة الدامية التي شنتها أذربيجان على الأراضي الأرمنية.