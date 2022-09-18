الاحتلال الروسي يعلن "القضاء" على مجموعة مسلحة في خيرسون

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أكدت سلطات الاحتلال الروسية في خيرسون في جنوب أوكرانيا القضاء على مجموعة مسلحة مساء السبت خلال معارك في وسط المدينة، حيث تنفذ القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً.وقالت سلطات الاحتلال على تطبيق تلغرام "في وسط خيرسون، اشتبكت وحدات من الجيش الروسي كانت تجري دوريات في شوارع المدينة مع مجموعة مجهولة الهوية".وأضافت "بعد قتال قصير تم القضاء على المهاجمين"، مؤكدةً عدم إصابة أي جندي روسي أو مدني بجروح.وفي الجانب الأوكراني، نددت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ناتاليا غومينيوك بـ"استفزاز".وقالت في حديث لشبكة التلفزيون الأوكرانية صباح الأحد "القصف والتفجيرات أمس في خيرسون استفزاز من المحتل".وأضافت "حذرنا من أن استفزازات ستحصل بين 17 و20 أيلول، هدفها تلطيخ صورة القوات المسلحة الأوكرانية".وفي روسيا، نشرت وسيلة الإعلام الرسمية "فستي" مقطع فيديو يُظهر مدرّعتين يحيط بهما جنود خلال الحادث، في شارع في حي محطة السكك الحديد في خيرسون، حيث تقصف إحدى الدبابات بأسلحة رشاشة، بينما تُسمع طلقات أخرى.وأكد المسؤول الروسي الرفيع في سلطات الاحتلال كيريل ستريموسوف صباح الأحد أن الوضع في خيرسون "هادئ". وقال على تلغرام "يحاول النازيون الهجوم لكن بدون جدوى".منذ نهاية آب تشنّ القوات الأوكرانية هجومًا كبيرًا لاستعادة منطقة ومدينة خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة في البلاد والتي استولى عليها الروس مطلع آذار بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.وقُتل عدد من كوادر الاحتلال الروسي في منطقة خيرسون وفي أراضٍ أوكرانية أخرى احتلتها موسكو، في هجمات موجّهة في الأشهر الأخيرة.