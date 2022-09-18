ساعات قبل الوداع الأخير للملكة اليزابيت...

ساعات قبل الوداع الأخير للملكة اليزابيت...

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LBCI News Lebanon

هي الساعات الأخيرة قبل الوداع الأخير للملكة إليزابيث الثانية.

ساعات معدودة واصل خلالها آلاف المعزين القاء نظرة الوداع على جثمان الملكة.