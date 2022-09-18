أخبار دولية
18 أيلول 2022 - 13:45
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ساعات قبل الوداع الأخير للملكة اليزابيت...

ساعات قبل الوداع الأخير للملكة اليزابيت... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوداع, إليزابيث الثانية,الملكة,ساعات قبل الوداع الأخير للملكة اليزابيت...
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Lebanon News
هي الساعات الأخيرة قبل الوداع الأخير للملكة إليزابيث الثانية.
 
ساعات معدودة واصل خلالها آلاف المعزين القاء نظرة الوداع على جثمان الملكة.
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