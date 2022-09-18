أخبار دولية
18 أيلول 2022 - 13:45
18/09/2022 13:45:00
ساعات قبل الوداع الأخير للملكة اليزابيت...
ساعات قبل الوداع الأخير للملكة اليزابيت...
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوداع, إليزابيث الثانية,الملكة,ساعات قبل الوداع الأخير للملكة اليزابيت...
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
هي الساعات الأخيرة قبل الوداع الأخير للملكة إليزابيث الثانية.
ساعات معدودة واصل خلالها آلاف المعزين القاء نظرة الوداع على جثمان الملكة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الملكة
إليزابيث الثانية
الوداع
إقرأ أيضاً