أخبار دولية
18 أيلول 2022 - 14:09
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مسلحون يخطفون ثمانية أشخاص من كنيسة في غرب الكاميرون

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مسلحون يخطفون ثمانية أشخاص من كنيسة في غرب الكاميرون
Lebanon News
خطف مسلحون خمسة كهنة كاثوليك وراهبة واثنين من المؤمنين من كنيسة في غرب الكاميرون الذي يشهد حربًا دامية بين إنفصاليين ناطقين بالإنكليزية والجيش، وفق ما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية الأحد.
 
وتتكرر عمليات القتل والنهب والخطف في هذه المنطقة حيث تستهدف جماعات إنفصالية مسلحة بانتظام المدارس والمعلمين والكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية وأساقفتها. لكن الكهنة المحليين يقولون إن حجم عملية الخطف التي وقعت الجمعة غير مسبوق على الإطلاق.
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وقالت الكنيسة في بيان تلقته فرانس برس الأحد إنه "تم حرق كنيسة القديسة ماري في نتشانغ على أيدي مسلحين مجهولين وخطف خمسة كهنة وراهبة واثنين من المؤمنين"، بدون مزيد من التفاصيل. ونتشانغ قرية تقع في جنوب غرب البلاد.
 
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