أخبار دولية
18 أيلول 2022 - 17:00
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تسعة قتلى على الأقل بحادث سير في كوستاريكا

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تسعة قتلى على الأقل بحادث سير في كوستاريكا
Lebanon News
قضى تسعة أشخاص على الأقل في كوستاريكا عندما سقطت الحافلة التي كانت تقلهم في واد بعد انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة، بحسب ما أفاد الصليب الأحمر.
      
وأوضح الصليب الأحمر أنه تم إنقاذ 34 شخصا بينهم السائق.
      
وسقطت الحافلة التي كانت تقل 60 راكبا في واد عمقه 75 مترا السبت عند ممر في كامبرونيرو على بعد 80 كيلومترا غرب العاصمة سان خوسيه.
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وأعلن الصليب الأحمر عبر تويتر انتشال "تسعة أشخاص متوفين" من الوادي الضيق. ويخشى عناصر الإنقاذ الذين واصلوا عملهم صباح الأحد، أن يرتفع عدد الضحايا.
      
وكان خبراء من جامعة كوستاريكا قد حذروا في تقرير أعدوه في آذار 2021 من خطر انهيار الطرق في هذه المنطقة.
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