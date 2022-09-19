المستشار الألماني يزور السعودية السبت وسط أزمة الطاقة في أوروبا...

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يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس في نهاية الأسبوع بزيارة رسمية لثلاث دول خليجية ولا سيما السعودية وعلى جدول أعماله أزمة الطاقة، على ما أفاد المتحدث باسمه الإثنين.وأوضح شتيفن هيبشترايت خلال مؤتمر صحافي روتيني أن المستشار الذي يقوم بجولته برفقة وفد من كبار ممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية، سيزور على التوالي السعودية السبت ثم الإمارات العربية المتحدة وقطر الأحد، قبل أن يعود مساء إلى برلين.ولم يفصل المتحدث في الوقت الحاضر المواضيع التي ستتناولها المحادثات لكن من المتوقع أن تتصدرها أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. واكتفى بالقول ردا على سؤال "سيكون من المدهش ألا يتم بحث هذا الموضوع تحديدا".وفي السعودية، ثاني دولة منتجة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، سيلتقي شولتس الملك سلمان "إذا كانت صحته تسمح بذلك" وولي العهد محمد بن سلمان الذي واجه موجة تنديد ومقاطعة بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل أقل من أربع سنوات.