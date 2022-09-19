التحقيق مع رئيس حركة النهضة ونائبه في قضية تتعلق بـ"تسفير جهاديين"

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يمثل كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه في الحركة وهو رئيس الحكومة السابق علي لعريض الاثنين للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، وفقا لمراسل فرانس برس.وتم فتح البحث في القضية بعد 25 تموز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات امنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد "إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه."