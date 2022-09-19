مراسم وداع تاريخية للملكة إليزابيت الثانية

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LBCI News Lebanon

في جنازة أطول ملوك بريطانيا حكمًا، الملكة إليزابيث الثانية، إجتمع قادة العالم من رؤساء دول وشخصيات بارزة في مراسم جنازة مهيبة في كاتدرائية ويستمنستر في لندن.