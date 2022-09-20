أخبار دولية
20 أيلول 2022 - 01:44
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حريق ضخم بمصفاة لتكرير النفط في فنزويلا بسبب صاعقة

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حريق ضخم بمصفاة لتكرير النفط في فنزويلا بسبب صاعقة
Lebanon News
أعلنت السلطات الفنزويلية أنّ حريقاً ضخماً اندلع الإثنين في مصفاة لتكرير النفط في شرق البلاد بسبب صاعقة، مشيرة إلى أنّ النيران أصبحت تحت السيطرة ولم تسفر عن إصابات بشرية.
     
وقال وزير النفط طارق العيسمي عبر التلفزيون إنّ "وميضاً من البرق سقط على حوض معالجة المياه التابع للمصفاة" الواقعة على البحر في بويرتو لا كروز بولاية أنزواتيغي. وأضاف "بما أنّ الحوض يحتوي على بقايا هيدروكربونية فقد اندلع حريق".
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وأكّد العيسمي أنّ الحريق كان ضخماً لكنّه لم يؤثّر على منشآت التكرير التي تمّ إخلاؤها من الموظّفين.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس عموداً كثيفاً من الدخان يتصاعد نحو السماء، في حين راح سكّان المناطق السكنية المجاورة للمصفاة يبحثون عن ملجأ آمن.

وفي تغريدة على تويتر، قال نائب وزير الحماية المدنية كارلوس بيريز أمبودا إنّ 95% من الحريق بات تحت السيطرة.
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