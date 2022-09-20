مقتل 11 طفلاً على الأقل بقصف جوي في بورما

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قتل 11 طفلاً على الأقل في قصف جوي على مدرسة في بلدة في شمال بورما، وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الثلاثاء، في حين اتهم الجيش ميلشيات محلية باستخدام المدنيين كدروع بشرية.وقال مكتب يونيسف في بورما "في 16 أيلول قتل 11 طفلاً على الأقل بقصف جوي وضربات عشوائية على مناطق مدنية، بينها مدرسة في ديبيين في منطقة ساغانغ". وأضافت المنظمة أن "15 طفلاً على الأقل من المدرسة نفسها في عداد المفقودين. وتطالب يونيسف بالافراج عنهم فوراً وبشكل آمن".ويظهر مقطع فيديو نشرته منظمة محلية بقع دم على الأرض في المدرسة وجثة طفل ملفوفة بوشاح، وإلى جانبها أمه.وأكد المجلس العسكري في بورما الثلاثاء "مقتل وإصابة عدد من القرويين" في عملية شاركت فيها مروحيات عدة تابعة له، يوم الجمعة الماضي في هذه المنطقة.