وفاة الفتاة الايرانية "مهسا أميني" تشعل تظاهرات في ايران

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LBCI News Lebanon

هي تحتجُ وتواجِهُ الشرطة..



هي تطالبُ بإلغاءِ إلزاميةِ الحِجاب..



وهي تغضَبُ وتُعبرُ عن غضبِها عبرَ قَصِ شعرِها وحرقِ حِجابِها ...