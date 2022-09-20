أخبار دولية
20 أيلول 2022 - 06:37
20/09/2022 06:37:37
وفاة الفتاة الايرانية "مهسا أميني" تشعل تظاهرات في ايران
وفاة الفتاة الايرانية "مهسا أميني" تشعل تظاهرات في ايران
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LBCI News Lebanon
هي تحتجُ وتواجِهُ الشرطة..
هي تطالبُ بإلغاءِ إلزاميةِ الحِجاب..
وهي تغضَبُ وتُعبرُ عن غضبِها عبرَ قَصِ شعرِها وحرقِ حِجابِها ...
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