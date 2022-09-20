أخبار دولية
20 أيلول 2022 - 06:37
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وفاة الفتاة الايرانية "مهسا أميني" تشعل تظاهرات في ايران

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Lebanon News
هي تحتجُ وتواجِهُ الشرطة..  

هي تطالبُ بإلغاءِ إلزاميةِ الحِجاب..  

وهي تغضَبُ وتُعبرُ عن غضبِها عبرَ قَصِ شعرِها وحرقِ حِجابِها ... 
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