توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة قتل فرنسي في تونس

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أوقفت السلطات القضائية التونسية ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة للاشتباه في عملية قتل فرنسي في جزيرة جربة (شرق)، على ما أفاد متحدث باسم محكمة تونسية اليوم.وكشف المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين عرفات المبسوط لوكالة فرانس برس أنه "تم العثور على جثة الفرنسي في مسبح داخل منزل في جزيرة جربة" السياحية.وأوقف ثلاثة أشخاص تونسيين بينهم امرأة في القضية "بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد".وعرضت جثة الفرنسي على الطب الشرعي في انتظار صدور التقرير الذي سيحدد ظروف الوفاة، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.ونقلت وسائل اعلام محلية أن المرأة اعترفت بقتل الفرنسي بمساعدة الشخصين الآخرين اللذين تم توقيفهما.