بوتين يدعو يريفان وباكو الى التهدئة

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أرمينيا وأذربيجان إلى "ضبط النفس" بعد مواجهات اعتبرت الأعنف منذ 2020 بين جيشي البلدين الواقعين في منطقة القوقاز، أدت إلى مقتل نحو 300 شخص.وقال بوتين خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد نحو عشرين سفيرا في موسكو: "ندعو كل طرف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار بشكل صارم واتباع الإعلانات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بحذافيرها".وقتل أكثر من 200 عسكري أرميني ونحو 80 عسكري أذربيجاني الأسبوع الماضي في معارك عنيفة عند الحدود بين البلدين في تصعيد غير مسبوق للعنف منذ حرب 2020.وقال بوتين: "أشدد على أن كل نزاع بين دول قريبة منا تثير قلقنا بشكل جدي".