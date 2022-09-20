الإتفاق النووي حاضر في الأمم المتحدة بنيويورك

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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يتجول في اروقة الاممِ المتحدة... وكذلك الرئيس الاميركيّ جو بايدن..فتخيلوا أن يلتقي الرئيسان وجها لوجه على هامشِ الجمعية العامّة للاممِ المتحدة. مع العلم أن رئيسي أكد أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة مع نظيرِه الاميركي.المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ قال بدوره للـLBCI إنّه لا يتوقع أن يعقد أيّ لقاء أميركيّ -ايرانيّ.في كل الاحوال، حتى وان لم يحدث أي لقاء أميركيّ - ايراني مباشر، فإن الملف النووي سيكون حاضرا بالتأكيد في الاجتماعات على هامشِ الجمعية العامّة للامم المتحدة.