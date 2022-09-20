مقتل امرأة مسنّة تبلغ 84 عاما في "هجوم" بوسط اسرائيل

الإعلان

قتلت امرأة مسنّة تبلغ 84 عاماً الثلاثاء في "هجوم" في مدينة حولون بوسط إسرائيل قالت الشرطة الإسرائيلية إنّ منفّذه عامل بناء فلسطيني.وحدّدت الشرطة هوية المشتبه بتنفيذه الهجوم بأنّه فلسطيني يبلغ 28 عاماً ويدعى موسى صرصور من قلقيلية بالضفة الغربية المحتلّة، ونشرت صورة له وطلبت من الجمهور المساعدة لتحديد مكانه.وأفادت وسائل إعلام محليّة أنّ المرأة تعرّضت للضرب على رأسها بآلة حادّة وهي في الشارع وفي وضح النهار.وجرى استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث بعد أن سمع أحد الجيران صراخ المرأة فهرع اليها ليجدها مصابة بجروح خطيرة مقابل موقع بناء.وقال قائد الشرطة كوبي شبطاي في تصريح التلفزيون "نعرف هوية المشتبه به"، واصفاً الهجوم بأنّه "صعب".وذكرت تقارير إعلامية محلية أنّ المشتبه به عامل بناء يحمل تصريح عمل داخل إسرائيل.وصعّدت إسرائيل عملياتها في شمال الضفة الغربية خصوصاً بعد موجة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن مقتل 20 شخصا، معظمهم من الإسرائيليين، في آذار.